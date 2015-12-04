"Я жить хочу": депутат Госдумы отказался от комментариев на вопрос о том, что делать с генпрокурором Чайкой

Самый откровенный и точный ответ дал член комиссии Госдумы по контролю достоверности сведений о доходах Виталий Золочевский, передает "Фонтанка".

Так, он очень оригинально ответил на вопрос: "Как государство, госорганы, парламент страны должны отреагировать на факты, опубликованные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, относительно генерального прокурора Юрия Чайки, его семьи и его заместителей?"

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"О-о-оо… Прекрасный вопрос. Нет, не хочу комментировать. Я жить хочу", - подчеркнул Золочевский.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.