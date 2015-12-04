В Чехии активисты предостерегли перед опасностью повторения истории 20-го века

Об этом сообщает Радио Свобода.

Руководитель проекта «Память наций» Микулаш Кроупа отметил в фейсбуке, что призыв является реакцией на события 17 ноября в Праге во время антимусульманского митинга. Целью призыва является также обратить внимание мира на оккупацию Крыма Россией и проблему беженцев в Европе.

Авторы призыва обеспокоены усилением фашистских тенденций, агрессии и ненависти среди значительной части чешских граждан. По их мнению, настоящий патриотизм связан с уважением к демократии и свободе.

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Как сообщает чешский ежедневник iDnes, председатель Коллегии «Память наций» Ян Добровский назвал «Предрождественский призыв» акцией, целью которой является дать возможность высказаться людям, которые ради свободы чем-то пожертвовали».

Коллегия призывает политиков к тому, чтобы они не закрывали глаза на аннексию чужих территорий и другие нарушения международного права». «Мы предостерегаем перед российским национализмом, пропагандой и пренебрежением победы над коммунизмом», – говорится в призыве.

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Авторы призывают воспринимать беженцев как людей, нуждающихся в помощи и не изолировать Чехию. Хотя они и не исключают, что с мигрантами в Европу могут добраться радикальные элементы, и отмечают необходимость их подробной проверки.

В аппарате президента Чехии Милоша Земана «Предрождественский призыв» раскритиковали. Как сообщает интернет-издание Aktuálně.cz, представитель президента Чехии Милоша Земана Иржи Овчачек назвал петицию «инициативой, которая лишь углубляет ров между так называемой элитой и чешским обществом».

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К «Предрождественскогму призыву» присоединились уже почти 4 тысячи человек. Среди первых свои подписи поставили чехословацкие ветераны Второй мировой войны, революционные деятели, жертвы Холокоста, бывшие политические заключенные и диссиденты времен коммунистического тоталитаризма.