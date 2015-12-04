Премьер Ирака: размещение в стране новых сил США без согласования с властями будет считаться "враждебным актом"

Это было самое резкое заявление иракского премьера по поводу планов США направить в Ирак дополнительные «целевые экспедиционные силы» на поддержку местным силовым структурам, передает Радио Свобода.

Ранее он уже высказывался против этого, но не так резко, заявляя, что любые военные операции или размещения военных контингентов в любом месте Ирака не может происходить без одобрения правительства страны и координации с ним и полного соблюдения суверенитета Ирака.

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Задачами новых американских сил в Ираке, заявлял министр обороны США Эштон Картер, будут ударные спецоперации, спасение заложников, ведение разведки и поиск с целью захвата или уничтожения главарей группировки «Исламского государства», и эти силы будут способны осуществлять боевые операции и в Ираке и в соседней Сирии, где тоже действует «Исламское государство».

При этом речь шла лишь о сотне или двух бойцов, из которых лишь часть принимали бы непосредственное участие в боевых операциях, а остальные должны были бы быть советниками, связистами или оказывать другую помощь иракским силам.

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Кроме того, около 50 американских спецназовцев должны быть направлены на север Сирии в ряды курдских и арабских сирийских сил, которые воюют против группировки «Исламское государство».