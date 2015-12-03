США отвергли обвинения России в адрес Турции о торговле с исламистами

Об этом заявил представитель госдепа Марк Тонер во время ежедневного брифинга, передает "ЕвроПравда". Таким образом он отреагировал на якобы имеющиеся доказательства причастности Турции к торговле с "Исламским государством" представленные российским Минобороны.

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"Да, мы знаем об этом докладе, хотя я и не видел фотографий. На самом деле мы категорически отвергаем предположение, что турецкое правительство находится в сговоре с ИГИЛ, покупает у него нефть. Я не вижу никаких доказательств в поддержку этих обвинений", - сказал он.

При этом он отметил, что, по мнению США, Турция сделала все возможное, чтобы защитить свою границу, но нужно сделать больше.

Напомним, ранее Россия продемонстрировала якобы доказательства причастности Турции к торговле нефтью с исламистами.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов уйти в отставку, если обвинения российского президента Владимира Путина о закупке нефти у "Исламского государства" будут доказаны.