Британские самолеты вылетели с авиабазы на Кипре - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со сcылкой на телеканал iTV.

Как сообщает корреспондент, самолеты отправились на задание через час после того как британский парламент проголосовал за нанесение авиаударов по террористической группировке «Исламское государство» в Сирии.

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Министерство обороны Соединенного Королевства официально не подтвердило, что вылет связан с Сирией, однако военные отмечали, что готовы оперативно действовать сразу после голосования.

Как сообщал УНИАН, парламент Великобритании проголосовал за начало авиаоперации против "Исламского государства" в Сирии. Такое решение в ночь на четверг поддержали 397 членов нижней палаты при 223 голосах против.