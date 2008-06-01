Украинские вертолетчики в Либерии спасли себя сами

Ни один из четырех членов экипажа вертолета Ми-8 украинского миротворческого контингента, потерпевшего аварию в Либерии, не пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, вертолет Ми-8 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины в составе миссии ООН в Либерии потерпел аварию вчера, 31 мая, в 17.08 по киевскому времени.

По информации дежурной службы Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, вертолет Ми-8 украинского миротворческого контингента в Либерии выполнял плановое задание по перевозке грузов жителям труднодоступных районов этой африканской страны.

После доставки груза в определенный район Либерии украинский экипаж, который возглавлял опытный летчик, подполковник Юрий ГАМАНЮК, имеющий налет более 2 тысяч 600 часов, завершал полет по маршруту Гринвилл – Борклайлвилкем – Гринвилл.

Во время посадки на площадке Гринвилл в момент приземления вертолета произошла поломка передней стойки, в результате чего вертолет получил повреждение лопастей несущего и рулевого винтов и хвостовой балки.

“Несмотря на аварийную ситуацию, экипаж вертолета, проявляя мужество и профессионализм, выключил все работающие приборы Ми-8 и только после этого самостоятельно покинул вертолет. При этом ни один из членов экипажа не пострадал. Сейчас все они чувствуют себя хорошо”, - говорится в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств авиационного происшествия по решению министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА создана специальная комиссия, сообщили в Минобороны.

Как сообщалось, миссия ООН развернута в Либерии в октябре 2003 года для предоставления помощи стране, пережившей гражданскую войну. Сейчас, учитывая улучшение ситуации, количество миротворцев ООН в Либерии постепенно уменьшается.

56-й отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задачи в составе Миссии ООН в Либерии с января 2004 года.

Общая численность отряда – 300 военнослужащих. На вооружении отряда находятся 8 вертолетов Ми-8 и 6 вертолетов Ми-24. Среди основных задач Миссии ООН в Либерии, выполняемых украинскими авиаторами, - перевозка персонала Миссии и высокопоставленных лиц, перевозки грузов, медицинская транспортировка, эвакуация раненых, полеты наблюдения, воздушное сопровождение перемещения войск.