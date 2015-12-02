На территории Словакии могут находиться логистические базы ИГИЛ – экс-глава разведки

Об этом заявил бывший руководитель словацкой разведки Игорь Цибуля, пишет Европейская правда со ссылкой на Aktuality.

По его мнению, территория Словакии может служить местом для размещения баз террористов, в связи с чем уровень угрозы совершения терактов именно на территории Словакии очень низкий.

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Цибуля утверждает, что, учитывая расположение страны, ее масштаб и значение для ИГИЛ, угроза терактов сейчас минимальная.

Цибуля подчеркнул, что Словакия на сегодня "является лишь пешкой в большой мировой игре" против ИГИЛ.

Такая роль страны в борьбе с ИГИЛ является еще одним фактором, который гарантирует безопасность ее жителей.