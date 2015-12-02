На территории Словакии могут находиться логистические базы ИГИЛ – экс-глава разведки
Террористы "Исламского государства" могут использовать территорию Словакии для расположения своих логистических баз.
Об этом заявил бывший руководитель словацкой разведки Игорь Цибуля, пишет Европейская правда со ссылкой на Aktuality.
По его мнению, территория Словакии может служить местом для размещения баз террористов, в связи с чем уровень угрозы совершения терактов именно на территории Словакии очень низкий.
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Цибуля утверждает, что, учитывая расположение страны, ее масштаб и значение для ИГИЛ, угроза терактов сейчас минимальная.
Цибуля подчеркнул, что Словакия на сегодня "является лишь пешкой в большой мировой игре" против ИГИЛ.
Такая роль страны в борьбе с ИГИЛ является еще одним фактором, который гарантирует безопасность ее жителей.