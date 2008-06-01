Всемирному банку продовольственный кризис обойдется в 1,2 млрд. долларов

Всемирный банк принял решение выделить для оказания неотложной помощи населению беднейших стран мира 1,2 млрд. долларов США, включая гранты на сумму 200 млн.

Как сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций, эти средства будут предоставляться в рамках механизма финансирования деятельности по удовлетворению неотложных потребностей. Этот механизм направлен на поддержку таких программ социальной защиты, как «продовольствие в обмен на работу», адресная материальная помощь и программы школьного питания.

В рамках нового механизма Всемирный банк создаст целевой фонд координации деятельности доноров, а также мобилизации финансовой поддержки для ускоренного обеспечения мелких фермеров семенами и удобрениями на предстоящий посевной сезон.

Всемирный банк сообщил также о предстоящем увеличении общего объема средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства с 4 млрд. долларов США до 6, а также о внедрении инструментов управления рисками и страхования урожая в целях защиты бедных стран и мелких землевладельцев.

28 мая Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обнародовала список из 22 стран, которым угрожает голод. Наиболее катастрофическая ситуация, по мнению экспертов ООН, сложилась в Эритреи, Нигере, Либерии, на Коморских островах, Гаити, Таджикистане.

Кроме того, по данным совместных исследований Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, в период с 2008 по 2017 год в мире произойдет резкий скачок цен на продовольствие.

По предварительным подсчетам, свинина и говядина подорожают на 20% , сахар - на 30%, зерновые, кукуруза и порошковое обезжиренное молоко - на 40-60%. В этот же период цены на сливочное масло возрастут на 60%, а на растительное - более чем на 80%.

Совместный доклад по данной теме подготовлен в контексте "озабоченности продовольственной безопасностью" и в связи с "голодными бунтами" в различных странах Африки, Азии и Карибского бассейна, сообщает ИТАР-ТАСС.