Литовские правоохранители отметили, что увеличат свое присутствие на границе.

МВД Литвы заявило о незаконном пересечении границы группой лиц из 12-ти белорусских пограничников.

Об этом сообщает Delfi.

Действия пограничников соседнего государства в МВД назвали новой провокацией со стороны Беларуси. Литовские правоохранители отметили, что в ответ увеличат свое присутствие на границе.

"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", – заявила министр внутренних дел страны Агне Білотайне.

Читайте такжеВ Беларуси открыли дело против девушки погибшего активиста ШишоваРанее белорусские силовики вытолкали на территорию Литвы 35 мигрантов.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Как подчеркнул позднее Лукашенко, он помешает превращению страны в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

В начале июля правительство Литвы в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью объявило в стране режим экстремальной ситуации.

28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Автор: Яна Ставская