НАТО решило сохранить присутствие 12 тысяч военных в Афганистане в следующем году

Об этом заявил во время пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

"Мы договорились продолжить свое присутствие в 2016 году", - заявил он.

При этом генсек НАТО отметил, что миссия НАТО в этой стране будет составлять 12 тысяч военных.

По его словам, сейчас готовится решение о финансировании правительственных сил безопасности в Афганистане до 2020 года, которое будет рассмотрено на саммите Альянса в Варшаве в июле 2016 года.

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"Мы хотим, чтобы Афганистан не стал спокойной гаванью для международного терроризма. Поэтому мы помогаем не только правительству этой страны, но и самим себе", - объяснил генсек данное намерение.

Напомним, ранее президент США Барак Обама, как и ожидалось, объявил о замедлении запланированного на 2016 год вывода американских войск из Афганистана.

В соответствии с новым планом президента, почти весь следующий год численность американского контингента в Афганистане будет оставаться прежней – 9,8 тыс. человек, а незадолго до ухода Барака Обамы с президентского поста в январе 2017 года контингент сократится до 5,5 тыс. человек.