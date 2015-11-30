Путин предоставит статус российским военным, которые воюют в Сирии

Об этом говорится в перечне поручений российского президента, опубликованном на сайте Кремля, передают РИА Новости. "Правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление статуса ветерана боевых действий гражданам Российской Федерации, направленным на территорию Сирийской Арабской Республики в связи с ведением боевых действий", - говорится в документе.

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Такое задание Владимир Путин дал по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Как известно, Россия не признавала присутствие своих военных на Донбассе. После вмешательства России в ситуацию в Сирии, российских военных из Донбасса стали переводить на Ближний Восток.