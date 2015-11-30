Тайвань и Китай обменялись шпионами после исторической встречи лидеров

Тайвань и Китай обменялись шпионами в качестве беспрецедентного жеста доброй воли, последовавшего за исторической встречей лидеров Тайваня и КНР, которая произошла ранее в этом месяце, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Китай освободил представителей военной разведки Тайваня полковника Жу Гонгсуна (Zhu Gongxun) и полковника Су Чанггуо (Xu Changguo) после того, как они более девяти лет находились в заключении. Власти Тайваня, в свою очередь, предоставили китайскому шпиону Ли Жихао (Li Zhihao) предварительное условно-досрочное освобождение, сообщает агентство со ссылкой на заявление канцелярии главы администрации Тайваня Ма Инцзю.

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"Президент Ма (Инцзю) надеется, что взаимные обмены могут продолжиться и привести к более конкретным достижениям в будущем", — заявил пресс-секретарь лидера Тайваня Чарльз Чен (Charles Chen).

Напомним, 7 ноября в Сингапуре состоялась первая за 66 лет встреча между руководителями Тайваня и КНР. Глава администрации Тайваня Ма Инцзю на ней предложил придерживаться "консенсуса 1992 года", подразумевающего признание принципа "одного Китая", и также поддерживать статус-кво в отношениях.