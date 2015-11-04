Die Welt: Китай и Тайвань встретятся впервые с 1949 года

Об этом сообщает Джонни Эрлинг в своей статье «Китай и Тайвань встретятся впервые с 1949 года», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Дипломатия Китая внезапно стала гибкой. Впервые с 1949 года, после разделения на завоеванную Коммунистической партией Народную Республику и Республику Китай, куда бежало побежденное национальное правительство, два действующих президента Си Цзиньпин и лидер Тайваня Ма Ин-цзю встретятся в Сингапуре в эту субботу.

Это символичный и неожиданный шаг в сближении между некогда разделенными гражданской войной правительствами. Народная Республика расценивает Тайвань не как независимую республику, а как мятежную провинцию, с которой она воссоединится, рано или поздно, мирными или военными средствами.

Пекин в настоящее время переходит в наступление с помощью гибкой внешней политики в Азии.

В понедельник, премьер Китая Ли Кэцян встретился в Сеуле с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на возобновлении трехстороннего саммита Китай-Япония-Южная Корея и говорил о новой «разрядке напряженности» в перегруженных китайско-японских отношениях.

В среду Си едет с государственным визитом во Вьетнам, с которым Пекин ведет ожесточенный территориальный спор из-за своих претензий на владение в Южно-Китайском море.

Китайские утренние новости прервали программу

Но запланированная сенсационная встреча между двумя китайскими президентами вызвала удивление. Даже в Пекине утренние новости в прямом эфире на «Международном радио Китая» в среду прервали эфир ради одного предложения о встрече от государственного новостного агентства Синьхуа.

Тайваньское правительство подтвердило встречу. Цель встречи заключается в том, чтобы способствовать дальнейшей стабилизации взаимоотношений. После встречи не будет никакого совместного заявления лидеров двух стран.

Встреча двух президентов пройдет незадолго до выборов в январе на Тайване, на которых Национальная партия «Гоминьдан» рискует проиграть Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выступает за независимость от Китая.

Многие считают президента Тайваня слишком про-китайским

Национальная партия Ма проводит про-китайскую политику, поэтому историческая встреча для Ма состоится в сложное время. Особенно среди молодых жителей Тайваня преобладают большие сомнения и обида на Китай. Они не верят, что Тайваню выгодны более тесные экономические отношения с ее большим соседом.

На Тайване, встреча сейчас может вызвать острую реакцию и протесты. Это превращает отношения с Китаем в тему номер один в предвыборной борьбе. На прошлой неделе Пекин официально заверил, что не будет вмешиваться в выборы.

После избрания Ма президентом Тайваня в 2008 году, двусторонние отношения улучшились и укрепились. Критики Ма обвиняют президента в слишком тесной связи с Пекином. Он также сделал Тайвань экономически и политически более зависимой от Народной Республики.

США осторожно приветствовали заявление. Возможные меры по снижению напряженности между двумя сторонами важны, заявил пресс-секретарь Белого дома. Тем не менее, необходимо подождать реального результата встречи.