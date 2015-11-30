"Воздушная кампания не способна изменить ход войны": в США предлагают отправить 10 тысяч солдат в Сирию

Сенаторы США от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм предложили отправить 10 тысяч американских солдат в Ирак и столько же в Сирию для борьбы с "Исламским государством".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство Reuters.

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Маккейн и Грэм раскритиковали президента США по его стратегию борьбы против ИГ, которая заключается в основном в нанесении авиаударов и предоставлении незначительной поддержки местным силам, которые воюют против исламистов.

"Уничтожить халифат можно только с помощью наземной операции. Воздушная кампания не способна изменить ход войны", - сказал Линдси Грэм.