В России вертолет упал в центре города, есть погибшие

СКР РФ возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в городе Елизово на Камчатке, во время которой погиб один человек и еще двое пострадали.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Оксана Полшакова.

По уточненным данным, погибшим является 60-летний пассажир вертолета. Сообщается, что он был не туристом, а смотрителем туристической базы, куда его должен был доставить вертолет.

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"Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сообщила Оксана Полшакова. На месте происшествия работает следственная группа камчатского следственного управления на транспорте СКР.

Очевидцы сообщили корреспонденту ТАСС, что вертолет на несколько секунд завис над площадкой. После этого он упал с высоты нескольких метров на площадке у физкультурного комплекса "Радужный" почти в центре города Елизово. Авария произошла ориентировочно в 09:40 местного времени (00:40 мск). Вертолет совершал туристический вылет с базы "Излучина" на реку Жупанова, где находится туристическая база.