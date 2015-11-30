Минюст Эстонии готов выдать Украине своего гражданина, воевавшего за "ЛНР"

По данным Госпрокуратуры, 35-летний Владимир Поляков входил в террористическое объединение и воевал в Луганске и его окрестностях против украинской армии, передает err.ee.

С июня 2014 года Поляков как член незаконного вооруженного формирования лично принимал участие в террористических действиях. Напомним, что суд первой и второй инстанции признали законным и обоснованным прошение украинских властей о выдаче Полякова. Теперь окончательный вердикт должен вынести Госсуд.

Читайте такжеВ Луцке арестовали коммуниста-боевика "ДНР", имеющего медаль "За возвращение Крыма" (фото, видео)

"Если Государственный суд признает, что решения суда первой и второй инстанции были правомерными или вовсе не примет к рассмотрению кассацию, то следующий шаг будет за мной. То есть я решу, сделаю это предложение правительству или нет. Я считаю, что если все правильно оформлено и обосновано, то можно просить правительство выдать этого человека", - сказал Рейнсалу.

Ранее УНИАН сообщал, что Харьюский уездный суд Эстонии принял решение о выдаче Украине своего гражданина, который воевал на Донбассе на стороне боевиков.