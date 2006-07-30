”Хезболла” выпустила по Хайфе 117 ракет

Лишь за последние 12 часов в Хайфе прозвучало 3 сирены тревоги, сообщает "5 канал".С начала конфликта на город упало 117 ракет "Катюша", випущенних "Хезболлой". Утром ранены 16 людей на севере Израиля. В основном бомбежки приходятся на время с 11 до 15 часов. Полиция утверждает, что бомбоубежищ в городе достаточно, но жителям нужно на протяжении 30 секунд добраться туда. Дороги к Хайфе пусты, движение преимущественно из города - жители убегают в более безопасные районы.

"5 канал"