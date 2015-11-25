Путин: ислам - традиционная религия России, мы его поддерживаем и будем поддерживать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил журналистам.

Говоря о сбитии Турцией российского бомбардировщика 24 ноября, он заявил, что суть этой проблемы лежит глубже.

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"Проблема гораздо более глубокая. Мы наблюдаем, и не только мы, уверяю вас, это видят во всем мире, - сегодняшнее руководство Турции в течение значительного количества лет проводит достаточно целенаправленную внутреннюю политику по исламизации своей страны", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что ислам – великая мировая религия, одна из традиционных религий России. "Мы сами поддерживаем ислам и будем это делать. Но речь идет о поддержке более радикальных, что ли, направлений. И это само по себе создает очень неблагоприятную среду и атмосферу, которую на первый взгляд и не видно", - сказал Путин.

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