В России хотят ужесточить правила продажи сим-карт

О том, что российские силовики разрабатывают меры по ограничению оборота сим-карт, распространяющихся без заключения договоров, “Ъ” рассказал партнер нескольких сотовых операторов и подтвердил источник в одном из них.

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По итогам заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ Минкомсвязи были даны поручения ужесточить ответственность за реализацию сим-карт, а также изменить процедуру их получения, говорит один из собеседников издания.

В частности, комиссия предлагает разработать законодательные поправки об ограничении для иностранцев срока действия договоров по оказанию услуг связи сроком их законного пребывания на территории РФ и о продлении таких договоров на основании документов, продлевающих сроки пребывания.

Кроме того, комиссия прорабатывает вопрос о возможности внесения законодательных изменений по наделению Роскомнадзора полномочиями по внеплановой проверке юрлиц и предпринимателей, не предоставляющих сведения о физлицах—пользователях услуг связи, а также полномочиями по проведению контрольных закупок сим-карт.