В РФ мобильные операторы хотят продавать банкам данные о потребительских привычках клиентов

В России операторы сотовой связи "Вымпелком" и МТС запустили пилотный проект, в рамках которого на основании разнообразной потребительской информации об абонентах формируют их оценку как потенциальных заемщиков и продают ее банкам, пишет "Коммерсант".

В проекте участвуют около 20 банков, которым сотовый оператор продает скоринг-балл, сформированный на основании данных о потребительском поведении клиента.

Издание отмечает, что передача банкам не самой информации, а обезличенного скорингового балла не противоречит закону.

По словам собеседника издания, знакомого с деталями проекта "Вымпелкома", оператор намерен использовать не только информацию о платежах клиента за мобильную связь и оплате услуг со счета мобильного оператора, но и данные, полученные с помощью геолокации. Например, где клиент совершает покупки, ездит ли за рубеж, пользуется ли автомобилем или перемещается только на общественном транспорте и т. д.

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"Понятно, что, если клиент пытается взять кредит на автомобиль премиум-класса, но ни разу не ездил за границу, живет в спальном районе и регулярно осуществляет покупки в магазинах экономкласса, его доходы могут быть не настолько высоки, как он заявляет",— поясняет источник.

На презентации сервиса для банков, по его словам, упоминались и о возможности использовать для анализа информацию об окружении абонента — по находящимся поблизости мобильным телефонам.

В МТС заявили, что будут оценивать риски заемщика на основе анализа данных о его отношениях с оператором — например, частоты смены номера, количества вхождения в блокировку номера, регулярности пополнения баланса. Другие параметры компания будет готова раскрыть ближе к запуску проекта.

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"Закон "О персональных данных" не запрещает юрлицам обмениваться некоей цифровой комбинацией по конкретному абоненту, если на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам есть согласие клиента",— отмечает управляющий партнер Legal Capital Partners Дмитрий Крупышев.

В то же время защитники прав потребителей такие опасения разделяют. "Операторы должны сделать публичной методику расчета такой оценки и конкретные параметры, на основании которых она формируется, чтобы заемщик не лишался права на кредит только потому, что не тратит деньги в дорогих ресторанах или оказался в обществе финансово недисциплинированных коллег,— отмечает глава Международной конфедерации обществ потребителя Дмитрий Янин.— Кроме того, у абонента должно быть право получить от оператора информацию о том, кому и когда тот ретранслировал свою аналитику и какую оценку присвоил".