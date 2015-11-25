Границу между Турцией и Сирией необходимо как можно скорее закрыть - Олланд

Такое мнение выразил президент Франции Франсуа Олланд после переговоров с президентом США Бараком Обамой, сообщает ТАСС.

"Необходимо как можно скорее закрыть границу между Сирией и Турцией, чтобы ни один террорист не мог проникнуть в Европу и совершить варварские теракты", - сказал Олланд.

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Французский лидер указал также на проблему мигрантов, которые стали настоящей головной болью для стран ЕС.

"Сегодня кризис в Сирии затрагивает всю Европу. Мы вынуждены констатировать, что для европейцев риски велики, - заключил Олланд. - В этой связи необходимо найти выход из сирийского кризиса".

Как сообщал УНИАН, 17 ноября США начали совместную операцию с Турцией, чтобы полностью взять под контроль северную границу Сирии.