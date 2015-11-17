США и Турция начинают совместную операцию на границе с Сирией

"Вся граница северной части Сирии, 75 ее процентов, взяты под контроль. Мы начинаем операцию с Турцией для того, чтобы взять под контроль оставшиеся 98 километров", - приводит слова Керри агентство Рейтер, сообщает РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, МИД Турции заявил, что у страны есть план военных действий против боевиков. Власти заявляли, что готовы начать военную операцию против "Исламского государства" в ближайшее время.

Напомним, в США также заявили о намерении вместе с Францией активизировать воздушные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии и Ираке.