США и Турция начинают совместную операцию на границе с Сирией
16:06, 17 ноября 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри заявил во вторник, что США начинают совместную операцию с Турцией, чтобы полностью взять под контроль северную границу Сирии.
REUTERS
"Вся граница северной части Сирии, 75 ее процентов, взяты под контроль. Мы начинаем операцию с Турцией для того, чтобы взять под контроль оставшиеся 98 километров", - приводит слова Керри агентство Рейтер, сообщает РИА Новости.
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Как сообщал УНИАН, МИД Турции заявил, что у страны есть план военных действий против боевиков. Власти заявляли, что готовы начать военную операцию против "Исламского государства" в ближайшее время.
Напомним, в США также заявили о намерении вместе с Францией активизировать воздушные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии и Ираке.
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