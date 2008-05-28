Британская атомная подлодка врезалась в скалы
"Суперб" был спущен на воду в 1976 году
Британская атомная подводная лодка получила повреждения, врезавшись в скалы в Красном море, передает Би-би-си.
По словам представителей министерства обороны, подлодка "Суперб" зацепилась за морское дно 26 мая, повредив сонарное оборудование.
Субмарина была вынуждена всплыть на поверхность для оценки и ликвидации повреждений.
Согласно заявлениям военных, никто из 112 членов экипажа не пострадал.
"Человеческих потерь нет, сам корпус субмарины пробоин не имеет, лодка находится на поверхности в полностью управляемом состоянии", - говорится в заявлении минобороны.
По словам представителя минобороны, инцидент никак не отразился на работе атомного реактора подлодки. В ближайшее время будет проведено полное расследование причин столкновения.
Перед тем как зацепить скалу "Суперб" прошел через Суэцкий канал и находился в Красном море в 80 милях к югу от Суэца.
Минобороны Британии заявляет, что в результате столкновения, в котором не замешано какое-либо другое судно, "нет каких бы то ни было последствий для экологии".
В настоящее время лодка находится в международных водах, но из-за повреждения сонарного оборудования она не может погрузиться под воду.
"Суперб" был спущен на воду в 1976 году.