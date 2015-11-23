Минобороны РФ обнародовало видео "уничтожения объекта на нефтеперерабатывающем заводе террористов" в Сирии

Об этом заявил 23 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Российские бомбардировщики с авиабазы Хмеймим выполняли боевые задачи по уничтожению колонн бензовозов и нефтеперерабатывающих заводов в районах нефтеносных полей на севере и востоке Сирии", - сказал генерал.

По его словам, в 15 километрах юго-западнее города Ракка уничтожено крупное нефтехранилище.

Читайте такжеВ результате российских авиаударов в Сирии погибли более 400 мирных жителей – The Independent

Кроме того, он отметил, что в 50 километрах южнее Ракки бомбардировщики Су-34 уничтожили нефтеперерабатывающий завод, находившийся под контролем террористов.

#СИРИЯ Уничтожение объекта на нефтеперерабатывающем заводе террористов в провинции Дейр-Эз-Зор#SYRIA Destruction of an object at a terrorists' oil production plant (Deir ez-Zor province) Posted by Минобороны России on 23 листопад 2015 р.

"В пустыне Аль-Махимира, в 50 километрах севернее населённого пункта Дэйр-Эз-Зор, бомбардировщиками Су-34 был нанесен удар по резервуарам с топливом. Объект в результате точного попадания полностью уничтожен", - добавил генерал.

Он напомнил, что такие объекты в районах Пальмиры, Дейр-эз-Зор и Ракка контролируются террористами и являются одними из основных источников их финансирования.

Как сообщал УНИАН, в Минобороны РФ заявили, что самолеты российской авиагруппы за прошедшие два дня выполнили 141 вылет и нанесли удары по 472 объектам террористов в Сирии.