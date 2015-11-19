США назначили награду за информацию об одном из лидеров ИГ

Об этом сообщила в среду пресс-служба госдепартамента США, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее он был внесен в список международных террористов и против него были введены санкции по решению Совета Безопасности ООН.

По американским данным, аль-Джарба еще в 2005 году примкнул к ответвлению "Аль-Каиды" в Ираке, которое позже переросло в "Исламское государство". В настоящее время он возглавляет в ИГ так называемую "комиссию по вопросам иммиграции и логистики, которая занимается контрабандой через турецко-сирийскую границу иностранных боевиков", финансовых средств и различных грузов для террористов.

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Как отмечается в сообщении госдепартамента, в этих целях террористы используют маршрут между турецким Газиантепом и сирийским пограничным городом Джарабулус, находящимся под контролем ИГ. "В 2014 году аль-Шимали обеспечил прибытие в Сирию из Турции будущих боевиков ИГ из Австралии, Европы и с Ближнего Востока и руководил работой вербовочного центра группировки в сирийском Азазе", - указало внешнеполитическое ведомство США.