Украина доказала, что является надежным транзитером энергоносителей в Европу

Украина доказала, что является надежным транзитером российских энергоносителей в Европу, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Райнгард ШЕФЕРС в интервью газете "Зеркало недели", отвечая на вопрос журналиста: «Считает ли Германия Украину слабым звеном поставки российских энергоносителей в Европу?»

«Нет. Украина за четырнадцать лет доказала, что является надежным партнером. Прошедшей зимой возникли проблемы, причины которых следует искать в отношениях Украины и России. Но это не делает для нас Украину ненадежным партнером» - отметил Р.ШЕФЕРС и добавил. - Более того, я считаю, что таким слабым звеном в поставках энергоносителей может быть непрозрачное соглашение, подписанное «Нафтогазом України» и «Газпромом» в январе этого года».

Отвечая на вопрос о том, должна ли Украина пересмотреть украинско-российские газовые договоренности января 2006 года, и продолжает ли Берлин и далее считать, что украинско-российские газовые договоренности - это дело только Киева и Москвы, а Европе не следует вмешиваться в переговорный процесс, Р.ШЕФЕРС сказал следующее: «Важно отметить, что здесь речь не идет о межгосударственных переговорах, потому что у нас частные предприниматели занимаются поставками энергоносителей. Что касается точки зрения нашего правительства, то мы полагаем (и говорили об этом на встрече «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге): роль государства должна состоять в организации встречи представителей стран производителей, транспортеров и потребителей, на которых можно было бы обсудить рамки и принципы долгосрочного обеспечения и поставок энергоносителей с учетом безопасности всех сторон. Но здесь мы говорим о рамочном подходе».

Он подчеркнул, что именно в связи с этим Германия считала целесообразным, чтобы российская сторона подписала и ратифицировала Европейскую энергетическую хартию. «Мы говорили о том, что нельзя допускать, чтобы в вопросе поставок энергоносителей преобладали политические соображения. И что безопасность в вопросе - это взаимозависимости всех сторон» - отметил Р.ШЕФЕРС.

Он также сообщил, что Германия, безусловно, после украинско-российского газового кризиса зимой 2006 года Германия сделала соответствующие выводы. «Но в настоящее время мы никак не можем изменить фактическое положение дел. В краткосрочной перспективе мы только можем призвать украинскую и российскую стороны выполнять свои обязательства относительно поставок и транзита. И, конечно, нужно встретиться и договориться о выработке общего пакета правил относительно восстановления и укрепления доверия. У нас также есть на повестке дня вопрос трехстороннего газового консорциума, о котором говорят еще с 2002 года, но который так и не заработал» - сказал посол.

Р.ШЕФЕРС подчеркнул, что Германия еще сохраняет интерес к созданию трехстороннего газотранспортного консорциума, о котором договорились еще в 2002 году. «С нашей стороны речь идет о том, чтобы допустить частных предпринимателей Германии (не государство!) к газотранспортной сети украинской стороны. Здесь есть широкое поле деятельности, как для нового украинского правительства, так и для немецкого. И первое, что необходимо сделать, - это определить энергополитическую стратегию. Она должна, прежде всего, способствовать повышению эффективности использования энергоносителей. Германия, Европейская комиссия, Всемирный банк, другие организации могут оказать свою помощь в привлечении инвестиций в эту сферу. На мой взгляд, это является путем преодоления односторонней зависимости Украины от определенных энергоносителей. Кроме того, вашей стране действительно необходимо заниматься энергосбережением» - считает посол ФРГ в Украине.