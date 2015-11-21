В Новой Зеландии разбился туристический вертолет

Вертолет разбился в субботу утром в районе Фокс-Глейшер (ледника Фокса) в Новой Зеландии.

Как сообщили в национальной спасательной службе, находившиеся на борту пилот и шесть пассажиров погибли, передает ТАСС со ссылкой на новозеландские СМИ.

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Причины катастрофы выясняются. Ранее отмечалось, что одной из причин крушения могла стать плохая видимость в районе полета.

Фокс-Глейшер - ледник в Национальном парке Вестленд на Южном острове Новой Зеландии, пользующийся большой популярностью у местных и иностранных туристов. Он расположен примерно в 200 км к западу от города Крайстчерч.