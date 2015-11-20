Премьер-министр признался французам, что угроза терактов в стране все еще существует
Власть Франции заявила, что не знает точно, активны ли все еще группы, которые прямо причастны к организации атак.
Группа террористов, причастная к организации терактов в Париже, может быть все еще активной.
Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
"Нет, мы не можем так говорить. Французам нужна правда: угроза все еще существует", - ответил он на вопрос, стала ли угроза меньшей, учитывая гибель организатора терактов Абдельхамида Абауда.
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"Мы не знаем, активны ли все еще группы, которые прямо причастны к организации атак. Мы можем только представлять", - заявил Вальс.
"Эта угроза будет длительной и устойчивой", - подчеркнул французский премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что во время полицейской спецоперации в Сен-Дени в среду было убито организатора терактовв Париже Абдельхамида Абауда.