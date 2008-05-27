Четверо россиян попали в плен к пиратам

Сомалийские пираты захватили грузовое судно из Панамы у побережья Сомали, на борту которого находились девять членов экипажа - четверо россиян и пять граждан Филиппин, сообщил владелец судна и власти Кении.

Судно, принадлежащее компании Dutch Reider Shipping и направлявшееся в румынский портовый город Констанца, было захвачено в понедельник в нейтральных водах Аденского залива.

«На борту судна находились четверо российских офицеров и пять филиппинских моряков. Родственники всех членов экипажа проинформированы о случившемся, им будет оказана всяческая поддержка и помощь», - говорится в заявлении владельцев судна.

Активность пиратов в водах Сомали приняла угрожающие размеры. По данным Международного морского бюро, здесь в прошлом году произошло более 30 нападений на суда. Пираты открывали стрельбу из гранатометов и автоматов и, приближаясь к жертвам на крупных судах, спускали на воду небольшие лодки и катера.

Газета.ру