Ющенко подтвердил готовность поддержать канадцев в Афганистане

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что Украина имеет полное право присоединиться в декабре к Плану относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Оттаве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос обеспечения собственной безопасности является внутренним вопросом государства.

«Убежден, что Украина должна присоединиться к ПДЧ, а затем стать членом (НАТО)», - сказал Президент.

Он в который раз отметил, что Украина хочет интегрироваться в Евроатлантический альянс для обеспечения собственных национальных интересов, а не чтобы навредить кому-то. Он подчеркнул, что ни о каких «базах НАТО в Севастополе» речь не шла и идти не будет.

В свою очередь С.ГАРПЕР также подчеркнул, что Украина в будущем должна стать членом НАТО.

«Мы поддерживаем вступление Украины в НАТО. Это тот вопрос, который должен быть решен между Украиной и НАТО», - сказал он.

Кроме того, в ходе пресс-конференции В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность Украины и в дальнейшем предоставлять свои самолеты для миротворческого континента Канады в Афганистане.