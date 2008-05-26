Президент Украины и премьер Канады сделали совместное заявление

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Канады Стивен ГАРПЕР приняли совместное заявление, в котором отметили преданность развития партнерских отношений между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО сегодня в Оттаве во время совместной пресс-конференции с С.ГАРПЕРОМ .

По словам Президента, в этом документе речь идет, в том числе, и о различных экономических проектах. Также в документе подчеркивается и необходимость развития гуманитарного сотрудничества.