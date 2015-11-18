СМИ обнародовали видео спецоперации в пригороде Парижа

11:00, 18 ноября 2015
Мир
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Французская полиция продолжает спецоперацию в Сент-Дени, северном пригороде Парижа, в результате которой были убиты трое террористов.

REUTERS

Об этом говорится в заявлении прокурора Франции, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Monde.

Как отмечается, спецоперация началась в 4.20 утра по местному времени и проходила возле одного из отелей, который находится в 2 км от стадиона "Стад де Франс", где 13 ноября произошел один из серии парижских терактов.

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Отмечается, что трое мужчин, которые скрывались в квартире, были арестованы. Кроме того, мужчина и женщина были взяты под стражу в непосредственной близости от квартиры.

Как известно, в результате операции трое боевиков погибли, в том числе одна женщина, однако пока неизвестно, есть ли среди убитых Абдельхамид Абауд и Салах Абдеслам, которые подозреваются в организации терактов в Париже.

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