СМИ обнародовали видео спецоперации в пригороде Парижа

Об этом говорится в заявлении прокурора Франции, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Monde.

Как отмечается, спецоперация началась в 4.20 утра по местному времени и проходила возле одного из отелей, который находится в 2 км от стадиона "Стад де Франс", где 13 ноября произошел один из серии парижских терактов.

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Отмечается, что трое мужчин, которые скрывались в квартире, были арестованы. Кроме того, мужчина и женщина были взяты под стражу в непосредственной близости от квартиры.

Как известно, в результате операции трое боевиков погибли, в том числе одна женщина, однако пока неизвестно, есть ли среди убитых Абдельхамид Абауд и Салах Абдеслам, которые подозреваются в организации терактов в Париже.