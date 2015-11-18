Франция обнародовала видео авиаударов по ИГ в Сирии - BBC
10:38, 18 ноября 2015Мир
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Боевые вылеты французских ВВС состоялись в понедельник, то есть через два дня после атак в Париже.
REUTERS
После серии нападений в Париже, которые привели к гибели около 130 человек, Франция в ответ нанесла военные авиаудары по объектам ИГ в Сирии, сообщает BBC Украина.
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Боевые вылеты французских ВВС состоялись в понедельник, то есть через два дня после атак в Париже.
К воздушной операции французское командование привлекло 10 реактивных бомбардировщиков.
Видео BBC
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