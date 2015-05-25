Сирия нанесла больше 10 авиаударов по позициям ИГ в Пальмире

В частности, не менее 15 ударов были нанесены по зданиям разведывательной службы и больницы.

"Исламское государство" захватило часть Пальмиры 16 мая, однако установить контроль над городом им удалось только 20 мая. С тех пор неоднократно сообщалось, что исламисты, по некоторым данным, убили в Пальмире более 200 человек. Известно, что часть жителей покинула город до прихода боевиков, сообщает Русская служба ВВС.

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По данным Сирийской организации по наблюдению за правами человека, в боях за Пальмиру погибли как минимум 300 сирийских солдат.

Пальмира известна своими памятниками культуры, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.