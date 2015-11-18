Медведев считает, что из-за терактов Западу следует отказаться от изоляции России

Говоря о крушении российского A321 в Египте и терактах в Париже, он заявил, что война объявлена всему цивилизованному миру, передают РИА Новости.

"Тем более странной сегодня выглядит позиция ряда западных стран по России", — сказал Медведев.

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Он отметил, что коротко эта позиция может быть сформулирована так: "Пусть мир летит в тартарары, но с Россией мы не хотим работать. Да, ИГИЛ — зло, но не абсолютное. Не такое, чтобы для его уничтожения сотрудничать с русскими. Мы не любим Асада и сочувствуем Украине, а Россия типа наоборот. Поэтому никакой работы, не надо нормальных контактов, обсуждения сирийского вопроса. У вас свои цели в сирийской кампании, у нас свои. Мы объявили русским бойкот, не будем дружить с ними, будем их изолировать".

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"А потом взрывают самолеты, убивают в Париже, гибнут люди в Сирии и в других местах. Близорукая и вредная для всего мира позиция. Позиция, направленная против собственных народов", — резюмировал глава правительства России.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября, директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.