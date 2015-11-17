ИГИЛ планировала взрывы в торговых центрах и гостиницах Дубая

В Верховном суде Дубая рассматривается дело против группировки, которая планировала создать в ОАЭ "Исламское государство".

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Об этом сообщает арабское издание The National.

Речь идет о 41 мужчине, которые были связаны с Шабаб-аль-Манара. В Дубае террористы планировали взрывать гостиницы и торговые центры. Также они вербовали в свою группировку граждан преимущественно с уголовным прошлым.

Сообщается, что один из лидеров банды вербовал молодежь, проповедуя в мечети Аль-Манара и призывая к борьбе против правительства. В той же мечети собирались пожертвования на поддержку террористов в других странах.

Отметим, 16 ноября ИГИЛ распространил видео с угрозами устроить теракты в Вашингтоне.