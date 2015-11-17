Евросоюз согласился помогать Франции воевать с ИГ

Об этом сообщила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, детали будут обсуждаться с Парижем в двустороннем формате.

«Сегодня министры обороны всех стран ЕС единогласно выразили решительную поддержку и готовность оказать Франции необходимую помощь», — цитирует Могерини РБК. Она напомнила, что ЕС впервые применяет эту статью.

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.