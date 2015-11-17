Евросоюз согласился помогать Франции воевать с ИГ
Все страны ЕС согласились оказать Франции военную поддержку в борьбе с "Исламским государством".
Об этом сообщила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
По ее словам, детали будут обсуждаться с Парижем в двустороннем формате.
«Сегодня министры обороны всех стран ЕС единогласно выразили решительную поддержку и готовность оказать Франции необходимую помощь», — цитирует Могерини РБК. Она напомнила, что ЕС впервые применяет эту статью.
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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.