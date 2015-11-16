Кампус Гарварда эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Об этом сообщается на официальном сайте Гарварда, передает Би-би-си.

Причиной стало анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Подтвердить информацию в настоящее время официальные лица не могут.

"Большинство уже в курсе, что мы получили неподтвержденное сообщение о бомбе. Люди из зданий были эвакуированы, и правоохранительные органы находятся на месте происшествия. Вход на территорию кампуса запрещен", - сообщили в Гарварде.

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Гарвардский университет является одним из самых известных университетов мира. Он находится в городе Кембридж, штат Массачусетс. По данным на 2010 год, в Гарварде учились около 6,7 тысяч студентов и 14,5 тысяч аспирантов. Университет занимает первое место в США по числу миллиардеров среди выпускников.

Стоит напомнить, что в последнем видео, опубликованном боевиками экстремистской организации "Исламское государство", содержатся угрозы в адрес стран, осуществляющих бомбардировки позиций ИГ в Сирии. В частности, боевики ИГ угрожали осуществить нападение в Вашингтоне.