В Кремле отреагировали на угрозы ИГИЛ устроить теракты в РФ

Об этом сообщает ТАСС.

«Я читал сообщения об этом видео, однако я его не видел, я не знаю достоверность этого видео, не знаю достоверность этих источников, но в любом случае не сомневаюсь, что это материал для рассмотрения нашими специальными службами», - ответил Песков на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете видеозапись.

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Как сообщал УНИАН, ранее боевики «Исламского государства» опубликовали видео, где угрожают России устроить теракты «очень скоро». Как отмечается, видео записано на русском языке под музыку. Также в видео прозвучали угрозы в сторону Европы.