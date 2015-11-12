В Кремле отреагировали на угрозы ИГИЛ устроить теракты в РФ
20:36, 12 ноября 2015Мир
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России изучат видео, распространяющееся от имени террористической группировки «Исламское государство» с угрозами в адрес России.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
«Я читал сообщения об этом видео, однако я его не видел, я не знаю достоверность этого видео, не знаю достоверность этих источников, но в любом случае не сомневаюсь, что это материал для рассмотрения нашими специальными службами», - ответил Песков на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете видеозапись.
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Как сообщал УНИАН, ранее боевики «Исламского государства» опубликовали видео, где угрожают России устроить теракты «очень скоро». Как отмечается, видео записано на русском языке под музыку. Также в видео прозвучали угрозы в сторону Европы.
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