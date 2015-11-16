Олланд: Франция увеличит интенсивность операции в Сирии
17:44, 16 ноября 2015Мир
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Франция увеличит интенсивность операции в Сирии, заявил президент Франции Франсуа Олланд, которого цитирует агентство Reuters.
REUTERS
"Франция находится в состоянии войны с исламистами, которые грозят не только нашей стране, но всему миру", - сказал Олланд, пишет ТАСС.
При этом французский лидер подчеркнул, что "речь не идет о войне цивилизаций".
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отмечает, что мировые лидеры согласовали "важные шаги" для прекращения финансирования террористических групп.
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