Репортера ИГ разнесло снарядом во время прямого эфира (видео)

Сирийский репортер Ахмед Абу, работавший на исламистские террористические группировки, погиб под минометным обстрелом во время интервью с одним из полевых командиров движения "Джебхат ан-Нусра", сообщает Сегодня.ua.

"Абу Хамза вел запись выступления боевика, отчитывавшегося об успехах в районе высоты Телль-Сукайк в провинции Хама в Сирии. После того, как полевой командир сообщил, что "это место взято нами под контроль", рядом с ним разорвался минометный снаряд, выпущенный расчетом правительственных войск Сирии. Погибли и террорист, и репортер, передает RT со ссылкой на видеохостинг LiveLeak", - говорится в сообщении.

Будучи "помощником по работе со СМИ", он снимал репортажи о жестоких расправах над пленными, задавая им вопросы перед жестокими казнями. В частности, его можно найти на кадрах сожжения заживо курдов и христиан в Ираке.

В статье отмечается, что Абу делал свои репортажи, не скрывая удовольствия от того, что террористы творили с заложниками. Снятые им видео распространяли в сети Интернет. Нередко боевик сам участвовал в казнях пленников.

Читайте такжеАмериканский дрон нанес удар по главному палачу ИГИЛ

Как сообщал УНИАН, новосформированный альянс курдских военных формирований и умеренной сирийской оппозиции начал наступление на позиции "Исламского государства" на северном востоке провинции Хасака в Сирии.