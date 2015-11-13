Курды вернули контроль над иракским городом Синджар

"Я здесь, чтобы объявить об освобождении Синджара", - заявил лидер иракских курдов Массуд Барзани, передает Би-би-си. Курды сейчас осматривают город и двигаются по середине проезжей части, опасаясь возможных мин на обочине дорог.

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Наступление на Синджар началось накануне в 7 часов утра по местному времени. В операции принимали участие около 7,5 тыс. бойцов при поддержке авиации военной коалиции во главе с США.

Синджар перешел под контроль экстремистской группировки "Исламское государство" в августе 2014 года, после чего оттуда бежали несколько десятков тысяч курдов-езидов.

Многие из тех, кто не успел уйти из города, были убиты.