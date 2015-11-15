Трагедия в Париже: Полиция назвала имя предполагаемого террориста и объявила его в розыск (фото)
20:30, 15 ноября 2015Мир
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Полиция Франции опубликовала в твиттере фотографию и имя человека, разыскиваемого по подозрению в причастности к совершению терактов в Париже 13 ноября.
Фото подозреваемого террориста
Так, по данным полиции его зовут Абдельслам Салах и родился он 15 сентября 1989 года в Брюсселе.
[AppelàTémoin] La #PJ recherche 1 individu susceptible d'être impliqué ds les attentats du 13/11/2015 #ParisAttackspic.twitter.com/Gpr4MY1I53
— Police Nationale (@PNationale) November 15, 2015
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
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