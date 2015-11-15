Трагедия в Париже: Полиция назвала имя предполагаемого террориста и объявила его в розыск (фото)

Так, по данным полиции его зовут Абдельслам Салах и родился он 15 сентября 1989 года в Брюсселе.

[AppelàTémoin] La #PJ recherche 1 individu susceptible d'être impliqué ds les attentats du 13/11/2015 #ParisAttackspic.twitter.com/Gpr4MY1I53 — Police Nationale (@PNationale) November 15, 2015

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.