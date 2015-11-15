СМИ: Задержаны шесть родственников смертника, устроившего теракт в Париже
11:44, 15 ноября 2015Мир
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Полиция в рамках расследования терактов в Париже задержала шестерых родственников одного из нападавших, который привел в действие взрывное устройство.
REUTERS
Об этом сообщает телеканал Itele со ссылкой на источник в прокуратуре столицы Франции.
Подробности задержания не разглашаются.
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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
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