СМИ: Задержаны шесть родственников смертника, устроившего теракт в Париже

Об этом сообщает телеканал Itele со ссылкой на источник в прокуратуре столицы Франции.

Подробности задержания не разглашаются.

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.