Число заложников в парижском театре Батаклан составляет 100 человек (видео)
Число заложников, которые неизвестные удерживают в парижском театре Батаклан в 11-м округе Парижа составляет около 100 человек, передает в пятницу агентство Рейтер.
Ранее телеканал France24 сообщал о по меньшей мере 60 заложниках.
Вместе с тем, как уточняли СМИ, эти данные могут быть неточными и число заложников может оказаться больше — в последний рабочий день зал был полон людей, пришедших на концерт, передает РИА Новости.
Вечером в пятницу неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа Парижа, в результате которой погибли 11 человек, а также в театре Батаклан в 11-м округе, где жертвами стали 15 человек.
Кроме этого, по предварительной информации, два или три взрыва, предположительно гранат, прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция — Германия. Помимо Олланда, на игре присутствовали главы МИД Франции и Германии Лоран Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер.