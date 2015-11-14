Число заложников в парижском театре Батаклан составляет 100 человек (видео)

Ранее телеканал France24 сообщал о по меньшей мере 60 заложниках.

Вместе с тем, как уточняли СМИ, эти данные могут быть неточными и число заложников может оказаться больше — в последний рабочий день зал был полон людей, пришедших на концерт, передает РИА Новости.

Вечером в пятницу неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа Парижа, в результате которой погибли 11 человек, а также в театре Батаклан в 11-м округе, где жертвами стали 15 человек.

Кроме этого, по предварительной информации, два или три взрыва, предположительно гранат, прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция — Германия. Помимо Олланда, на игре присутствовали главы МИД Франции и Германии Лоран Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер.