Росавиация запретила Egypt Air летать в Россию

Решение вступит в силу 14 ноября, сообщают РИА Новости. В московском аэропорту "Домодедово" подтвердили получение телеграммы Росавиации о запрете полетов Egypt Air.

Читайте такжеAir France и Lufthansa временно прекращают полеты над Синаем

В колл-центре компании сообщили, что перевозчик в настоящее время не бронирует билеты на рейсы в Москву. "В настоящее время мы не можем забронировать билет, система не позволяет это сделать. Попробуйте перезвонить через несколько дней", - рассказали там.

Ранее в ноябре в Egypt Air задумались об увеличении частоты полетов между Россией и Египтом. "Мы планируем поменять расписание, но пока решений на этот счет не принято. Мы изучаем такой вариант развития событий", - говорил представитель компании.

6 ноября были приостановлены полеты из России в Египет.

Egypt Air - флагманский авиаперевозчик Египта. Компания полностью принадлежит египетскому правительству, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки в более 70 аэропортов Европы, Африки, Среднего и Дальнего Востока, США и Канады. По данным на январь этого года, воздушный флот Egypt Air составляли около 60 самолетов производства Airbus, Boeing и Embraer.