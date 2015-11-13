Турецкие атеисты требуют убрать из паспортов пункт о вероисповедании

Неверующие требуют убрать из паспортов пункт о вероисповедании и перестать по умолчанию регистрировать новорожденных как мусульман, передает Lenta.ru со ссылкой на The Middle East Eye.

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«Мы хотим, чтобы политики сдерживали себя, когда им хочется сделать какое-нибудь заявление, начинающееся со слов: "и даже атеисты…"», - говорится в документе. «Мы хотим равенства перед законом. Мы не хотим, чтобы нас воспринимали как "оскорбивших религиозные ценности", когда мы говорим о своем неверии», - продолжают авторы. Всего они намерены собрать под обращением 5 тыс. подписей.

Ассоциация была основана в Стамбуле в 2014 году: по ее собственным заявлениям, это первое общественное объединение атеистов в преимущественно мусульманской стране. По средам они кормят бездомных бесплатным супом, подражая религиозным организациям. «Открыто говорить о своем атеизме все еще нежелательно во многих областях Турции, но в зависимости от социальной среды и окружения многие атеисты, живущие в крупных городах вроде Стамбула, Анкары и Измира, совершают "атеистический каминг-аут"», - цитирует издание Айдына Тюрка, основателя форума Ateizm.org

Официально Турция - светское государство, однако, по данным опроса Eurobarometer 2010 года, 94% населения назвали себя верующими и лишь один процент - атеистами. Сайт организации был заблокирован турецким судом в марте 2015 года по обвинению в разжигании экстремизма.