Еврокомиссия: решение Швеции о пограничном контроле отвечает правилам Шенгена

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает "ЕвроПравда". "Такое решение было вызвано неожиданным миграционным потоком, который, по оценкам шведского правительства, представляет серьезную угрозу для внутреннего порядка и общественной политики.

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Нынешняя ситуация в Швеции, на первый взгляд, выглядит как ситуация, предусмотренная правилами. Комиссия будет пристально следить за ситуацией и держать в курсе Европарламент и Совет", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии напомнили, что подобные временные меры на границах ранее приняли Германия, Австрия, Словения и Венгрия.

Как сообщалось, Швеция 12 ноября начала вводить меры контроля на границах. Контроль будет осуществляться в основном на контрольно-пропускных пунктах в южной и западной частях страны, в частности на мосту Эресун, который отделяет страну от Дании.