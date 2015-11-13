Россияне и греки больше остальных европейцев сократят расходы на новогодние праздники - соцопрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса консалтинговой группы Deloitte, пишет в пятницу, 13 ноября, Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В среднем, согласно исследованию, рождественские расходы европейцев сократятся на 0,28 процента и составят 513 евро на семью. В России, как ожидается, праздничный бюджет уменьшится на 6,96 процента — до 217 евро. Еще более серьезное сокращение трат ждет греческие семьи: их расходы снизятся на 8,63 процента до 402 евро. Помимо этого, свои расходы урежут жители Португалии ( на 5,55 процента) и Италии (на 3,08 процента).

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В то же время французские, британские, немецкие и испанские покупатели, как полагает Deloitte, в этом году увеличат расходы. Больше всех на Рождество потратят семьи в Великобритании — 884 евро. Не станут стесняться в тратах также датчане (617 евро на семью), французы (577 евро) и немцы (423 евро).

В опросе Deloitte участвовали более 14 тысяч жителей 14 европейских стран и Южной Африки.