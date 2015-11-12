23-летняя мексиканка заявила, что была изнасилована 43 тысячи раз

По ее словам, она росла в неблагополучной семье и подвергалась насилию со стороны родственников еще в раннем детстве. Когда ей исполнилось 12 лет, она познакомилась в Мехико с 22-летним молодым человеком, который привлек ее добрым отношением и дорогими подарками. Спустя некоторое время они поселились вместе в городке Тенансинго (штат Тласкала), известном как один из крупнейших в Мексике центров экспорта проституток за рубеж, сообщает Lenta.ru.

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Спустя три месяца совместной жизни, ухажер принудил Ясинто к занятию проституцией. В течение четырех лет девушка была вынуждена работать каждый день с 10 утра до полуночи, принимая по 30 мужчин в день. Пара переезжала из города в город, и ситуация не менялась.

Когда Карле было 13, в один из отелей, где работала она и другие проститутки, многим из которых едва исполнилось 10 лет, нагрянула полиция. Ясинто была уверена, что стражи порядка пришли освободить их, но те, напротив, издевались над девушками и делали компрометирующие видео, угрожая разослать записи их родственникам.

В 15 лет Ясинто родила от своего сутенера дочь, но тот использовал ребенка, чтобы шантажировать ее. Мексиканка была лишена возможности видеть девочку, пока той не исполнился год. В 2008 году во время полицейской операции в Мехико Ясинто освободили из сексуального рабства.

На сегодняшний день 23-летняя мексиканка борется с торговлей людьми, рассказывая свою историю на конференциях и публичных мероприятиях. «Несовершеннолетних похищают, заманивают, отрывают от семей. Вы должны не просто выслушать меня. Вы должны понять, что произошло со мной и сорвать повязку со своих глаз», — говорит Карла.

Как пишет The Independent, ссылаясь на данные Международной организации по миграции (International Organisation for Migration), в Мексике жертвами подобных преступлений становятся 20 тысяч человек ежегодно. При этом, согласно исследованию Университета Тласкалы, каждый пятый ребенок из мексиканских деревень стремится стать сутенером, а у двух третей есть родственники или знакомые, занимающиеся экспортом секс-рабынь.